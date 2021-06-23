Захарова дала четыре совета Украине, как потратить американский грант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала несколько советов Украине, как стоит распорядиться американским грантом в размере 2,5 миллиона долларов. Она отметила странность того, что по условиям гранта его получатель должен будет повышать уровень правовой культуры не только на Украине, но и в Южном Судане. Проблемы, с точки зрения американских дипломатов, у Украины и Южного Судана одинаковые.

"Не знаем, считают ли в США, что уровень подготовки юристов-международников на Украине и в Южном Судане сопоставим, но весьма любопытно, что общего в них нашли американцы. Или дело в том, что и там, и там в прошлом десятилетии прошли законные референдумы, которые в итоге привели к отделению части территории страны?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат заявила, что может и без гранта совершенно бесплатно подсказать, на каких направлениях стоит в первую очередь сосредоточить свои усилия.

"Во-первых, хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долл. США пойдет на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать. Кстати, общественные организации, которые занимаются расследованием трагедии и отстаиванием прав ее жертв, могут попытаться получить американское финансирование", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ, напомнив о событиях семилетней давности, когда активисты "антимайдана" вступили в противоборство с футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы. Последствием противостояния стал поджог Дома профсоюзов и гибель 48 человек.

Также Захарова отметила, что правильно было бы грантополучателю обратить внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны официального Киева, где с 2014 года идут обстрелы жилых районов, а гуманитарная помощь блокируется.

Дипломат также считает, что на Украине неплохо бы было изучить практику реализации свободы слова.

"Это, напомню, по мнению Киева, когда учиться и говорить по-русски нельзя, а открыто выкрикивать призывающие к геноциду лозунги – можно. Когда можно закрывать телевизионные каналы и убивать журналистов, а пускать российских корреспондентов для профессиональной работы нельзя", - добавила она.

Захарова также выразила надежду на то, что грантополучатель повысит компетенцию в области международного права. Она отметила, что Киеву не пришлось бы рассчитывать и тратить грант, если бы изначально выполнялись Минские договорённости, прошедшие через Совбез ООН.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон выделит Украине дополнительно 2,5 миллиона долларов на обеспечение безопасности.