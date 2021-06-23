Многодетным семьям Архангельской области по инициативе губернатора увеличили денежную выплату

По инициативе губернатора Александра Цыбульского многодетным семьям увеличили выплаты за земельный участок. Фото предоставлено пресс-службой правительства Архангельской области.

Многодетным семьям Архангельской области увеличили размер выплаты, предоставляемой им из бюджета взамен земельного участка. Инициативу губернатора Александра Цыбульского, предложившего дифференцировать сумму компенсации в зависимости от количества детей, 23 июня поддержали депутаты областного Собрания. Региональные парламентарии утвердили законопроект сразу в двух чтениях.

С 1 января 2022 года выплата для архангельских семей, в которых подрастают трое детей, составит 210 тысяч рублей. Семьи с четырьмя детьми получат 260 тысяч рублей, а с пятью (и более) – 310 тысяч рублей.

- Это дает нам возможность более адресно, с учетом финансовой нагрузки семьи на воспитание детей, помочь им улучшить жилищные условия. В том случае, если семья не готова начать самостоятельно строить дом, у них появляется возможность вложить выделенные средства в приобретение жилья, – прокомментировал изменение в законе губернатор Александр Цыбульский.

По мнению депутата Госдумы Елены Вторыгиной, региональный парламент, как и федеральный, системно работает над разработкой новых мер помощи многодетным семьям.

- Было много беспрецедентных законодательных инициатив Президента, касающихся поддержки наших детей и семей, – они проходили через наши комитеты, и мы все их отрабатывали, - отметила Елена Вторыгина. - На региональном уровне ведется аналогичная системная работа, отвечающая запросам жителей Архангельской области.

Денежная выплата взамен земельного участка предоставляется многодетным семьям региона с 1 июля 2019 года. В 2020 году этой льготой воспользовалась 641 семья. Выделяемую из бюджета сумму можно потратить только на определенные цели, например, на оплату ипотечного кредита, на приобретение долей в праве общей собственности на жилое помещение, на реконструкцию дома или квартиры, а также на подключение частного дома к инженерным сетям.

Принятый архангельскими парламентариями законопроект также продлевает до 31 декабря 2026 года срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно.