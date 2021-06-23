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Политика23 июня 2021 17:04

Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

Президент отметил, что при личном участии Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский президент Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Глава государства в среду, 23 июня, пожелал политику успехов на предстоящих выборах.

- Надо на них идти. При вашем личном участии, непосредственном, порой действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных регионов нашей страны. Это точно совершенно, - подчеркнул российский лидер в ходе прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта государства.

Владимир Путин также отметил заслуги Рамзана Кадырова не только в борьбе с террористами, но и в развитии экономики Чечни и обустройстве Грозного.

Как писал сайт kp.ru, ранее действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что является «пехотинцем» президента России и с гордостью выполняет возложенные на руководителя региона обязанности.