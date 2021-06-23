В Подмосковье с 28 июня в гостиницы и бары пустят только по QR-кодам. Фото: REUTERS

Власти Подмосковья ввели ряд новых ограничений, связанных с распространением коронавируса. Из постановления губернатора региона Андрея Воробьева следует, что разрешается проведение мероприятий в помещениях с одновременным присутствием не более 50 человек.

"С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам", - говорится в постановлении губернатора.

Также с 28 июня 2021 года приостанавливается работа детских игровых комнат, аттракционов и зоопарков, а вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья будет осуществляться только по QR-кодам.

Отмечается, что при этом допускается нахождение зрителей, получателей услуг, посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).