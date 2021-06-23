Зампред Центробанка заявил о неизбежности нового кризиса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый кризис является неизбежным, однако российский Центральный банк располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. Об этом в среду, 23 июня, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе своего выступления на конференции «Ренессанс капитала».

- Текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных. Когда кризис завершится, их необходимо прекратить, чтобы экономическая деятельность могла дальше развиваться нормально. Антикризисные меры останутся у нас в арсенале, и, если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся ими, - сообщил он.

По словам Алексея Заботкина, ключевая ставка Центробанка России в настоящее время на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике государства.

Как сообщал сайт Kp.ru, 11 июня текущего года Банк России повысил ключевую ставку до 5,5 процента.