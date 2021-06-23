Виктор Балашов умер на 97 году жизни. Фото: Евгения ГУСЕВА

Умер Виктор Балашов. Советский и российский диктор, теле-радиоведущий, народный артист РФ Виктор Балашов умер на 97-м году жизни.

"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", - сообщил в среду, 23 июня, телеканал "Россия 24".

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 году в Москве. Он был участником Великой Отечественной войны.

В 1944 году Балашов прошел отборочный конкурс Всесоюзного радио. Он был учеником известного диктора Всесоюзного радио Госкомитета СССР Юрия Левитана, после чего был принят на работу в Всесоюзное радио и Центральное телевидение.

Виктор Балашов вел передачи "Время", "Победители", "Огонек" и другие.

12 апреля 1961 года Балашов первым в телевизионном эфире сообщил о полете Юрия Гагарина в космос.