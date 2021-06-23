Первые пять автомобилей за прививку от коронавируса разыграли в Москве Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Первые пять автомобилей разыграли среди привившихся от коронавирусной инфекции в Москве в рамках акции «Вакцина рулит». Об этом в среду, 23 июня, сообщает «Москва 24».

Обладателями ценных призов стали пять жителей российской столицы: Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Они получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 14 по 20 июня текущего года. Победителей розыгрыша выбирали с помощью компьютерного случайного выбора.

Напомним, в начале июня московский мэр Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры вакцинации: получившие первую прививку от заболевания с 14 июня по 11 июля могут поучаствовать в розыгрыше автомобилей.

Каждую неделю в Москве разыгрываются пять машин Renault Logan. Следующие розыгрыши пройдут 30 июня, 7 июля и 14 июля.