Цена на куриные яйца в России за неделю упала на 3% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цена на куриные яйца в России за неделю с 16 по 21 июня упала на три процента. Об этом в среду, 23 июня, говорится в сообщении на официальном сайте Росстата.

В 25 регионах страны куриные яйца подешевели на 0,1-2,5 процента, еще в 34 субъектах – на 2,6-6 процентов. На территории 13 российских регионов цены на яйца снизились на 6,1-10,6 процента. Лишь в десяти субъектах государства куриные яйца подорожали в среднем на 0,1-5,2 процента.

- Выросли цены за минувшую неделю на консервы мясные для детского питания, мясные консервы, шоколадные конфеты, вареную колбасу, сливочное масло, молоко, муку и черный чай. Кроме того подорожали сосиски, сардельки, вермишель, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, - говорится в сообщении.

Специалисты Росстата также отметили рост цен на обеды в столовых, кафе и закусочных. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1 процента.