Пожар произошел на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии. Фото: кадр из видео

На территории одной из крупнейших электростанций в Белоруссии - Лукомльской ГРЭС – произошел пожар. На место происшествия уже выехали подразделения местного министерства по чрезвычайным ситуациями. Об этом в среду, 23 июня, говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.

- Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции ГРЭС. Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре, после получения допуска от энергетиков пожарный приступили к тушению возгорания, - говорится в сообщении.

Белорусское министерство энергетики сообщает, что из-за сильного пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей страны.

В общей сложности отключены восемь энергоблоков станции и все исходящие линии 330 кВ. Министерство принимает меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.

Сообщается, что, по предварительной информации, причиной пожара стало повреждение измерительного трансформатора ГРЭС.