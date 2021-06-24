Российские волейболисты обыграли Бразилию, но в плей-оф Лиги наций не прошли

Россияне обыграли Бразилию со счетом 3:0 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужская сборная России по волейболу в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций одержала победу над командой Бразилии со счетом 3:0. Встреча проходила 23 июня в итальянском городе Римини. Из-за связанных с пандемией коронавируса зрителей на матче не было.

Однако, несмотря на это, российские волейболисты впервые в истории не прошли в «Финал четырех», досрочно потеряв шанс попасть в плей-оф Лиги наций. Дело в том, что наши волейболисты, победившие в 11 матчах из сыгранных 15 матчей, занимают только пятое место в турнирной таблице. Возглавляют ее бразильцы, в активе которых 13 побед, на втором месте сборная Польши, на третьем – Словения. Четвертой командой, которая вышла в решающий раунд турнира, стала сборная Франции, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы знали, что эта игра не позволит нам пройти в финальную часть соревнований. Но это наша работа, которую мы очень сильно любим, поэтому попытались показать на площадке все самое лучшее, что у нас есть. Мы рады победе. Лучше вернуться домой с победой, чем с поражением», - сказал капитан мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь.