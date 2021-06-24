Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться от коронавируса

Оперштаб: наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, где пояснили, что гражданам не рекомендуют проходить тест на антитела перед прививкой от COVID-19.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», - говорится в сообщении Оперштатба.

В заявлении также отмечается, что на сегодняшний день не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, «достаточного для создания у человека иммунитета», а также нет отработанной системы оценки эффективности и «быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса».

Напомним, ранее эксперты выяснили, что наибольшее количество антител наблюдается у тех людей, которые после того, как переболели коронавирусом, сделали прививку. Специалисты связывают это с тем, что организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ.