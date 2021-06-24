Патрушев: Запад перешел все «красные линии», пытаясь подорвать власть в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые страны Запада перешли все «красные линии» в попытках подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.

Патрушев подчеркнул, что речь идет прежде всего о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое планировали американские граждане. Таким образом на Западе пытаются продвинуть позиции своих ставленников, отметил он.

Патрушев напомнил, что в 2014 году для насильственной смены власти на Украине были использованы неонацистские движения. По его словам, сегодня они диктуют свою волю украинским властям и предпринимают вылазки в Белоруссию.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Запад ведет против России и Белоруссии гибридную войну.

До этого Лукашенко, выступая через несколько дней после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, заявил о гибридной войне, ведущейся против его страны. Он сказал, что Запад «преступил множество красных линий, перешел границы здравого смысла и человеческой морали».