Меркель: ЕС должен создать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов

Ангела Меркель. Фото: REUTERS

Европейский союз должен создать форматы диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным для решения спорных вопросов. Такое предложение сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

При этом, по ее словам, Брюссель не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Россией. Как считает глава немецкого правительства Евросоюз должен создать механизмы для единой реакции на «провокации» со стороны Москвы. «Вместо этого нам нужно создать механизмы единого и общего ответа … Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России», - заявила глава кабинета министров.

«Одновременно с этим нам нужно определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии», - добавила немецкий канцлер.