Лавров: НАТО отказывается от контактов с Россией по линии военных

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Североатлантический альянс отказывается идти на контакты с Россией по линии военных представителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности в четверг, 24 июня.

«НАТО вообще не хочет общаться по линии военных», - заявил глава МИД РФ.

Лавров указал на прошедший накануне саммит НАТО, отметив, что последовательные действия альянса по сдерживанию России ведут к нагнетанию военно-политической напряженности во всей Европе.

По его словам, НАТО еще раз подтвердил «свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности». «Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России ... Со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», - сказал российский министр.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, конструктивные предложения Москвы по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России в НАТО так и «остаются на столе» уже около двух лет. «Такой вот демократический альянс», - заключил он.