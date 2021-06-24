Bloomberg: два брата с биткоинами на сумму 3,6 млрд долларов пропали в ЮАР

Два брата с биткоинами на сумму 3,6 млрд долларов пропали в ЮАР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южно-Африканской Республике пропали два основателя криптовалютной инвестиционной платформы Africrypt вместе со средствами пользователей в размере 69 тысяч биткоинов, стоимость которых равна 3,6 миллиарда долларов.

Как передает Bloomberg, это может быть крупнейшее криптовалютное мошенничество в мире. Уточняется, что в апреле старший из братьев, который является главным операционным директором Africrypt, Амир Каджи, уведомил своих клиентов о том, что компания подверглась взлому. Он также попросил их не сообщать о произошедшем юристам и властям, поскольку это якобы могло замедлить процесс возврата недостающих средств.

Отмечается, что некоторые инвесторы были настроены весьма скептически и воспользовались услугами юридической компании Hanekom Attorneys. Организация сообщила, что она с самого начала с подозрением отнеслась к просьбе гендиректора Africrypt.

В Hanekom Attorneys добавили, что работники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за семь дней до предполагаемой «атаки».

Компания не смогла выяснить местонахождение братьев, но ей стало известно, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего данную криптовалюту стало невозможно отследить. Расследованием дела занялось элитное подразделение южноафриканской полиции.

Амир Каджи совместно со своим 20-летним братом Раисом запустили Africrypt в 2019 году. На пике своей стоимости криптовалюты в апреле биткоины оценивались более чем в 4 млрд долларов.