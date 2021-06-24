В России 24 июня 2021 выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом

Коронавирус в России Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 20 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в четверг, 24 июня.

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 8 598. Второе место по количеству инфицированных остается у Московской области с показателем 2 308. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где заразились 1 143 человека.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения COVID-19 выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 15,1 процент не имели каких-либо клинических проявлений заболевания.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 568 летальный исход, а также вылечились 13 505 пациентов.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на четверг, 24 июня 2021 года, общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 388 695 человек. Жертвами вируса стали 131 463 заболевших, а выздоровели 4 915 615 человек.