Губернатор Игорь Артамонов взял под особый контроль качество строительства и ремонта дорог

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Проблемы нарушения сроков и качества дорожных работ были подняты руководителем области на заседании межведомственной комиссии по дорожному строительству и ремонту. Дело в то, что необязательность подрядчиков влечет риски несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов. А ненадлежащее качество выполненных работ увеличивает затраты на содержание дорог после того, как истечёт гарантийный срок их использования. Также дорожники-бракоделы снижают уровень эксплуатационных характеристик дороги.

Глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» предполагает масштабное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования в Липецкой области. В результате должны быть создана качественная и надежная транспортная инфраструктура. «И главным фактором здесь является добросовестное исполнение подрядными организациями обязательств по контрактам», – акцентировал Игорь Артамонов.

Глава области Игорь Артамонов отметил, что, к сожалению, бывают случаи, когда подрядчики игнорируют мероприятия, которые требуется исполнять, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение на участках проведения работ и затягивают сроки исполнения контрактов. Это приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Самое печальное, что в результате таких ДТП страдают люди.

Игорь Артамонов потребовал от государственных и муниципальных заказчиков применять предусмотренные государственными контрактами штрафные санкции, если подрядные организации нарушающих условия контрактов.