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Умные вещи24 июня 2021 12:35

Эксперт назвал профессии, которые вскоре могут исчезнуть

Торговля может перейти в формат самообслуживания, а доставку будут осуществлять дроны
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, каких специалистов можно заменить роботами и искусственным интеллектом

Эксперт рассказал, каких специалистов можно заменить роботами и искусственным интеллектом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые профессии вскоре могут быть заменены автоматизированной системой. Такое мнение выразил исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский. Эксперт полагает, что первыми исчезнут вакансии в торговле, а также в сфере доставки.

«Первыми будут «исчезать» или значительным образом трансформироваться профессии, связанные с продажами, из-за активного распространения магазинов самообслуживания. Далее исчезнет курьерская доставка — дроны и роботы возьмут работу доставщика на себя. Также под ударом окажутся водители такси — их заменят беспилотные аппараты», — приводит слова эксперты Газета.Ru.

Также Александр Ревский предположил, что коронавирусные ограничения могут привести к тому, что роботы и искусственный интеллект начнут заменять сотрудников в сфере обслуживания. Также технологии могут лишить работы бухгалтеров, юристов, копирайтеров и переводчиков, считает эксперт.