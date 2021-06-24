Эксперт назвал профессии, которые вскоре могут исчезнуть

Эксперт рассказал, каких специалистов можно заменить роботами и искусственным интеллектом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые профессии вскоре могут быть заменены автоматизированной системой. Такое мнение выразил исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский. Эксперт полагает, что первыми исчезнут вакансии в торговле, а также в сфере доставки.

«Первыми будут «исчезать» или значительным образом трансформироваться профессии, связанные с продажами, из-за активного распространения магазинов самообслуживания. Далее исчезнет курьерская доставка — дроны и роботы возьмут работу доставщика на себя. Также под ударом окажутся водители такси — их заменят беспилотные аппараты», — приводит слова эксперты Газета.Ru.

Также Александр Ревский предположил, что коронавирусные ограничения могут привести к тому, что роботы и искусственный интеллект начнут заменять сотрудников в сфере обслуживания. Также технологии могут лишить работы бухгалтеров, юристов, копирайтеров и переводчиков, считает эксперт.