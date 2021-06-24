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Политика24 июня 2021 12:44

МИД РФ: Украина использует против Донбасса часть оружия, оставшегося от НАТО

Западные страны совершенно не замечают обстрелы Киевом территорий ДНР и ЛНР, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
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Захаров заявила, что Украина использует против Донбасса часть оружия, оставшегося от НАТО

Захаров заявила, что Украина использует против Донбасса часть оружия, оставшегося от НАТО

Фото: Виктор Гусейнов

Украина применяет против республик Донбасса часть вооружения, которое осталось после военных учений НАТО, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, страны Запада совершенно не хотят замечать обстрелы Киевом территорий Донбасса, несмотря на отчеты представителей Донецка и Луганска. «Они зафиксировали и калибр соответствующий, который использовался при обстреле, и количество ударов. Это не заметили наши западные партнеры вообще», – сообщила представитель российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 МИД РФ обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже минских соглашений.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.