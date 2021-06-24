Песков: вакцинация от коронавируса в России остается добровольной

Пресс-секретарь отметил, что те кто не желает делать прививку, вправе поменять работу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с журналистами, что те граждане, которых обязывают на работе сделать прививку от коронавируса, но они этого не хотят, вправе сменить место службы.

"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков на вопрос о добровольной вакцинации от коронавируса.

Напомним, что массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Сделать прививку можно тремя препаратами на выбор. Гражданам предложены вакцины центра имени Гамалеи "Спутник V", центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и центра имени Чумакова "КовиВак".