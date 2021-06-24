ЕС принял новые экономические санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 июня, Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции в отношении Белоруссии.

В рамках новых санкционных мер Брюссель вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями с Минском, ограничивает торговлю табачными изделиями и сырья для них, доступ на свои финансовые рынки. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи.

Напомним, 21 июня, Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в «черный список» еще 78 физических лиц и восемь организаций республики. Ограничения в отношении Минска в этот же день ввела и Канада. Введенные ограничения коснулись 17 физических лиц и пять юридических. К новым рестрикциям присоединилась и Великобритания, которая ввела ограничения в отношении 11 физических лиц и двух белорусских организаций за инцидент с Ryanair и «нарушения прав человека».