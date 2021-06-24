Опрос: 60% россиян ищут подработку на лето

60% россиян ищут подработку на лето. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа.ру и СберУслуги провели исследование и выяснили, что 60% россиян хотели бы иметь подработку этим летом. В опросе приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру старше 18 лет. Опрос был проведен в июне этого года.

В процессе опроса 31% респондентов указали, что дополнительная занятость их не интересует. Еще 9% опрошенных ответили, что уже подрабатывают.

20% опрошенных заявили, что могли бы подрабатывать курьерами. 18% участников опроса выбрали бы работу маркетолога или преподавателя, 15% респондентов готовы подрабатывать водителями или строителями. 9% видят себя в должности компьютерного мастера, а 6% не прочь получить дополнительный доход подрабатывая официантом.

Подработка требуется опрошенным для увеличения дохода. 28% из них расчитывают на увеличение заработка таким образом в два раза, 27% — на 30–50%.

Каждый шестой опрошенный россиянин хотел бы получать прибавку в размере 50% от зарплаты. 15% рассчитывают, что заработок от дополнительной занятости составит 10–30%.