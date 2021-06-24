Более половины россиян поддерживает снижение скорости в городах до 30 км/ч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более половины жителей России поддерживают ограничение скорости в городах до 30 км/ч, следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, за снижение скорости до 30 км/ч выступают 59% респондентов, при этом 25% из них считают эти ограничения уместными для всех улиц, 34% – только для некоторых. Против это идеи выступили 25% опрошенных, 13% затруднились ответить.

В Москве снижение скорости на всех улицах поддерживают 24% респондентов, в Санкт-Петербурге – 25%, в нестоличных регионах – 26%. Что касается водителей, то 19% из них выступают за скоростные ограничения на всех улицах, 37% – только на отдельных.

Уточняется, что опрос проводился во всех округах России и охватывал 340 населенных пунктов. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет.

Как писал сайт kp.ru, в Госдуму внесли законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. Депутат Родион Букачаков предложил штрафовать на 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч в черте города.

В настоящее время в России действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 километров в час от установленного лимита. Проект предлагает дополнить КоАП положением о том, что превышение скорости в пределах населенных пунктов на величину более 10 километров в час повлечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Автор инициативы полагает, что такая мера поможет сократить количество ДТП из-за нарушения скоростного режима в городах.