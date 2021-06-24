Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Международный музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили в связи с ограничениями, введенными властями столицы из-за распространения коронавируса, рассказали организаторы.

Он должен был стартовать в четверг, 24 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл» и продлиться до 27 июня 2021. Зрителям предложат либо вернуть деньги за билеты, либо обменять их на билеты на следующий год, передает РИА Новости.

На фестивале были заявлены выступления таких артистов, как Игорь Николаев, Zivert, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, A'Studio и других.

Как сообщал сайт kp.ru, в Москве с 22 июня 2021 года временно запретили массовые мероприятия с присутствием более 500 человек. Ограничения касаются мероприятий, проводимых как на открытом воздухе, так и зданиях. При этом фан-зоны и танцполы закроют независимо от количества участников мероприятия, однако если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, туда разрешат пускать людей, имеющих QR-коды.