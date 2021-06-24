Житель Великобритании сдал 42 положительных теста на коронавирус за год Фото: REUTERS

Британские медики зафиксировали самое продолжительное течение коронавируса: пожилой местный житель проболел инфекцией 305 дней. Об этом в четверг, 24 июня, сообщили исследователи из Бристольского университета в интервью изданию Evening Standard.

72-летний Дэвид Смит заразился коронавирусной инфекцией еще в марте прошлого года. В 2019 году британец завершил курс химиотерапии. Судя по всему, именно на этом фоне его иммунитет оказался крайне ослаблен - коронавирус продержался в его организме на протяжении десяти месяцев.

В апреле 2020 года Смит попал в больницу, позже был выписан, но самочувствие не улучшалось. После этого его госпитализировали еще шесть раз. Медики предположили, что пожилой пациент заразился повторно, однако генетический анализ вируса показал, что это все та же инфекция. В общей сложности за десять месяцев британец сдал 42 положительных теста.

За время болезни мужчина похудел со 117 до 63 килограмм, а под конец даже начал готовиться к собственным похоронам, избавился от старых вещей и попрощался с близкими. Однако британские медики смогли вылечить его.

- Вылечить Смита получилось благодаря экспериментальному препарату - комбинации касиривимаба и имдевимаба, моноклональных антител, которые связываются c разными участками белковых шипов коронавируса. Таким же препаратом лечили экс-президента США Дональда Трампа. Улучшения наступили за несколько недель, - говорится в материале издания.

Врачи сообщили, что пациент наконец получил отрицательный тест на коронавирус через 45 дней после начала терапии. Сейчас британец уже вернулся к привычной жизни. Британские медики призывают использовать моноклональные антитела для лечения и других пациентов, считая такой метод лечения одним из наиболее эффективных.