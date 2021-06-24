Посол США в России вернулся в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан вернулся в Москву.

Дипломат заявил, что рад вернуться в Россию и продолжить работу «для продвижения внешнеполитических интересов США в России». Салливан выразил надежду на сотрудничество с коллегами из правительства России, передает «Интерфакс».

Как отметил посол, сотрудничество Москвы и Вашингтона должно отвечать взаимным интересам двух стран. Кроме того, Салливан констатировал наличие существенных разногласий между Россией и США и признал важность «открытого и откровенного диалога.

Напомним, на прошлой неделе Госдеп США сообщил, что Салливан вернется в Россию на этой неделе.

Как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 20 июня в Вашингтон вернулся посол России в США Анатолий Антонов. Самолет дипломата приземлился в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после чего он направился в Вашингтон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сложной работы у российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне будет более чем достаточно.

До этого Песков отмечал, что по дипломатическому сотрудничеству России и США необходимо «сделать чек-лист» тех вопросов, которые обсуждались на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена.