Жители Ленинградской области объедут пробки на электричках

Из Санкт-Петербурга в сторону Ленинградской области в час-пик пустят дополнительные электрички, а в существующих поездах увеличат число вагонов. Это поможет справиться с пробками, которые ежедневно возникают во Всеволжском районе из-за ремонта дорог. Администрация Ленинградской области договорилась с руководством Октябрьской железной дороги о том, что во время ремонта Рябовского шоссе в Петербурге и Мурманского шоссе на Всеволжском направлении будут ходить дополнительные пригородные поезда.

Заторы на автотрассах начались из-за одновременного ремонта дорог на выезде из Санкт-Петербурга. В итоге время, которое работающие в Северной столице жители области тратят на путь до работы и домой, увеличилось в два, а то и в три раза. Люди жаловались на то, что им приходится стоять в пробках при 30-градусной жаре.

Центр управления регионом Ленинградской области провел опрос в соцсетях и выяснил, что почти половина жителей Всеволжского района готова пересесть на электрички на время ремонта автодорог. Планируется, что работы будут завершены к 18 июля.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил скоординировать работу дорожных ведомств региона, Санкт-Петербурга и федеральных структур. После переговоров с правительством Петербурга и Упрдор «Северо-Запад» профильные ведомства корректируют графики ремонтных работ на Мурманском и Рябовском шоссе, чтобы разгрузить дороги Всеволожского района. Специалисты Ленавтодора, чтобы не усугублять ситуацию, уже перенесли на август ремонт участка региональной дороги Мяглово - Всеволожск, который был изначально запланирован на начало лета.