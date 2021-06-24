МИД России предупредил выезжающих за границу об угрозе ареста в США и третьих странах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство иностранных дел предупредило россиян о высокой опасности произвольных задержаний и арестов в США и странах, имеющих с Вашингтоном соглашения о выдаче. Ведомство рекомендовало жителям государства тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж. Об этом в четверг, 24 июня, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

- Преследование россиян в США приобрело характер настоящей охоты. Американские спецслужбы и правоохранители используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки жителями нашей страны, а также для их ареста или открытого захвата. Выезжающие за границу должны понимать, что против наших людей применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, которая руководствуется принципом «Из России – значит виновен», - говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что за минувшие два года по запросам американской стороны в странах Европы были схвачены около 20 россиян, в общей сложности в Штатах и третьих странах арестовали более 60 наших сограждан.

В российском МИД подчеркнули, что посольство РФ и российские генконсульства всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду россиянам и добиваться соблюдения их прав и скорейшего возвращения домой.