Программа студенческого туризма в России стартует 15 июля 2021

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа студенческого туризма в целом ряде регионов нашей страны будет запущена с 15 июля, когда в вузах завершится учебный год, и можно будет подготовить кампусы для приема гостей. Об этом рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Мы планируем запустить эту программу с 15 июля по целому ряду регионов [...] И мы предоставим лучшие общежития, которые есть у вузов, там, где это возможно. Почему именно 15 июля? Пока еще вузовские общежития востребованы. Как только завершится учебный год и будут подготовлены кампусы, можно приглашать гостей», - сказал глава Минобрнауки на деловом завтраке «Российской газеты».

Министр добавил, что программа будет полезна вузам, где есть специальности, связанные с туризмом. В вот международный студенческий туризм в рамках этой программы, по словам Валерия Фалькова, пока лишь обсуждается.

Он также уточнил, что никаких ограничений, связанных с успехами в учебе, для участия в программе нет. Кроме того, министерство договорилось «с ректорами некоторых вузов, что лучшим студентам – тем, у кого есть академические достижения, успехи в спорте, в творчестве, оплатят проезд».