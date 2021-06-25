Возбуждено уголовное дело после падения вертолета Ми-8 в Ленобласти

В Ленинградской области разбился вертолет. Фото: vk.com/spb_today

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области, в результате которого погибли три человека.

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Санкт-Петербург, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», - говорится в сообщении СКР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 24 июня возле деревни Корпикюля Гатчинского района в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8 Северо-Западного Управления Росгвардии. На борту находились трое офицеров: майор, капитан и старший лейтенант. Выжить не удалось никому.

Вертолет упал между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. Экипаж до последнего уводил падающее воздушное судно от жилых домов деревни. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя.

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Сейчас на месте происшествия работают специальная комиссия Северо-Западного управления Росгвардии под руководством начальника авиации (подробности).