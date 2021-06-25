В АТОР заявили о массовой аннуляции туров в Краснодарский край

Россияне стали отменять туры в Краснодарский край. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что после объявления о введении жестких ограничений из-за коронавируса в Краснодарском крае россияне стали массово отменять туры на курорты Кубани, потому что многие не успевают получить сертификат о вакцинации до 1 августа.

«Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери – только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края», - говорится в сообщении АТОР.

Поэтому Ассоциация обратилась к правительству, Ростуризу и краевым властям с призывом «не допустить провала туристического сезона в стране и смягчить правила заселения в отели курортов юга России». «Для этого необходимо позволить объектам размещения края принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста – так же, как это делают зарубежные страны», - цитирует заявление АТОР агентство ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 августа на курорты Кубани невозможно будет попасть без справки о прививке против COVID-19. Однако есть альтернатива: можно сдать тест на коронавирус. Главное – сделать это не позднее чем за 72 часа до заселения в отель. Если результат будет отрицательным, туристу вручат ключ от номера.

Ранее «КП» – Кубань» подробно рассказывала, какие ограничения действуют в Краснодарском крае из-за коронавируса.