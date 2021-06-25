Посольство России назвало голословным заявление Пентагона об инциденте с эсминцем Британии

Российское посольство назвало голословным заявление Пентагона об инциденте с эсминцем Британии Фото: REUTERS

Российское посольство в Соединенных Штатах раскритиковало пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби за комментарий инцидента с британским эсминцем.

- Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (также известен как "Агрессор") голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе. Отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него, — гласит сообщение посольства в Twitter.

Ранее Кирби во время брифинга заявил, что никаких предупредительных выстрелов не было, и сообщения об этом являются "российское дезинформацией".

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря, недалеко от мыса Фиолент. Черноморский флот совместно с пограничниками остановил иностранный корабль и вынудил его экипаж покинуть территориальные воды страны. Команду эсминца предупредили, что что после нарушения границы будет открыт огонь, однако она проигнорировала предупреждение, после чего российский корабль и истребитель выполнили предупредительную стрельбу.