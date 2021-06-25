В ФАС сообщили о подорожании коммунальных услуг на 3,3% с 1 июля 2021

В России подорожает ЖКУ на 3,3% с 1 июля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в России с 1 июля вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Средний рост по стране составит 3,3%.

В ведомстве сообщили, что индексация тарифов ЖКХ не должна превысить 4%. ФАС контролирует соблюдение предельных индексов, пишут "Известия". В прошлом году увеличение платы составило 3,1%.

Индексация варьируется от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. При этом средние индексы роста устанавливает правительство. К примеру, в Якутии максимальный порог составляет 6%, в Новгородской области — 6,4%.

Напомним, в России за неделю с 16 по 21 июня выросли цены на масло, гречку и сахар. Стоимость сахара в стране увеличилась за семь дней в среднем на 0,12 процента. При этом с 8 по 15 июня рост цен на сахар составил 0,32 процента, а с начала 2021 года - 2,54 процента.