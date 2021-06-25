Задержанную в Минске россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанную в минском аэропорту россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщает BBС со ссылкой на родителей девушки.

Как рассказал отчим Софии Сергей Дудич, сейчас девушка находится в съемной квартире и живет одна. По словам мужчины, родителей крайне удивила эта новость.

- Мы находимся в шоке, — сказал Дудич.

Как сообщал сайт kp.ru, София Сапега была задержана 23 мая в аэропорту белорусской столицы вместе со своими молодым человеком – создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем - после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Данный самолет следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Россиянке могут предъявить обвинение по статье о "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", что предусматривает до 12 лет лишения свободы.