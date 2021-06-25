В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников, планируя отпуск в Турции

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников, планируя отпуск в Турции Фото: Сергей ЕФИМОВ

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой мошенников рассказал, как не стать жертвой мошенников при подготовке отпуска в Турции.

Эксперт сообщил, что мошенники стали массово создавать фальшивые сайты с якобы бронью билетов и отелей в Турции. Именно поэтому Куканов призвал не доверять контекстной рекламе и рассылкам в бесплатных приложениях.

Кроме того, можно проверить включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки.

- Обязательно проверяйте доменное имя сайта (фишинговые страницы имеют схожие с известными агентствами адреса) и наличие протокола HTTPS и действующего сертификата безопасности в адресной строке браузера (https и символ замочка). Если сайт не обеспечивает зашифрованное соединение с сервером, стоит отказаться от покупки, — сказал Куканов.

Эксперт добавил, что россиян должны насторожить слишком выгодные условия и просьбы внести сразу полную стоимость поездки.