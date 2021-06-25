Водка стала самым часто выявляемым в незаконном обороте алкогольным напитком

Водку в России подделывают чаще другого алкоголя Фото: Евгения ГУСЕВА

Чаще всего в незаконном обороте алкогольной продукции выявляются крепкие спиртные напитки, лидирует водка. Об это свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

В рейтинге часто попадающих в незаконный оборот напитков также оказалась пивоваренная продукция, в частности пивные напитки. При этом в Росалкогольрегулировании добавили, что в настоящее время в Росси совместно с Министерством финансов проводится работа по введению на законодательном уровне реестра производителей пивоваренной продукции. Это делается, чтобы усилить контроль в данном сегменте, и оградить потребителей от некачественной подделки, передает RT.

Также сообщается, что после вступления в силу Федерального закона №481 в России стали реже выявлять фармацевтическую субстанцию этилового спирта, которую раньше часто использовали для изготовления нелегального алкоголя, передает ФАН.

Добавим, на прошлой неделе в Ленобласти стражи порядка обнаружили и ликвидировали подпольный цех по производству «элитного» алкоголя. В ходе обыска были изъяты 2,5 тысячи литров суррогатной алкогольной продукции и около 100 литров спирта, пишут «Известия».