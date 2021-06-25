Михаил Дегтярев: «В этом году отремонтируем 78 дворов Комсомольска-на-Амуре»

Михаил Дегтярев выделил благоустройство дворовых территорий в отдельную программу и последовательно занимается привлечением федеральных средств на ее реализацию. Фото: Александр Янышев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. Основное внимание глава региона уделил встрече с местными жителями и программе ремонта дворов.

Встретиться с Михаилом Дегтяревым захотели жители дома №29 по улице Красногвардейской в Комсомольске. Ремонт во дворе этого дома назрел давно, в чем лично убедился врио губернатора.

- По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение. В этом году 78 дворов приведем в порядок. На это выделяется более 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни. Люди смогут выйти с детьми, провести время в собственном дворе. Они получат хорошую детскую площадку, хорошие лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов. Соответственно, совершенно другое будет настроение у людей. За счет федерального финансирования в прошлом году в городе Юности было отремонтировано 50 дворовых площадок, - сообщил Михаил Дегтярев.

Общая сумма финансирования, которую может получить Хабаровский край на эту программу – 1,5 миллиарда рублей. В течение двух лет планируется привести в порядок 680 дворов в разных населенных пунктах края.