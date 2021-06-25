Доктор наук перечислила заболевания, которые могут обостриться на солнце

Врач рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться на солнце Фото: Евгения ГУСЕВА

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, как правильно загорать в жаркую погоду, а также напомнила, кому солнечные ванные противопоказаны из-за возможного обострения заболеваний. Медик добавила, что долгое пребывание на солнце опасно не только из-за ультрафиолета, важную роль играют также инфракрасные лучи и влажность воздуха.

«Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами», — цитирует специалиста RT.

Особую опасность солнце несет для людей со светлой кожей, добавила Скорогудаева.

«Это люди, у которых изначально, генетически, отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. И у этих людей кельтского типа, даже когда они пребывают на солнце короткими периодами, как рекомендуют, с утра и вечером, у них проблема в том, что они обгорают. Даже подзагореть не могут», — подчеркнула врач.

При этом самый большой риск о нахождения под солнцем – онкология.

«По статистике рост меланомы — именно у светлокожих людей, - отметила доктор наук.

Кроме того, специалист напомнила, что нахождение под солнцем ускоряет процесс старения кожи, провоцирует появление пигментации кожи и разрушает коллаген.

Однако Ирина Скорогудаева добавила, что солнце также может приносить организму и пользу, если бывать под открытым небом недолго и только в безопасные часы. Так, ультрафиолет способствует синтезу серотонина и витамина D3, это помогает улучшить настроение и самочувствие человека, снижается риск депрессии, передает Москва 24.

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