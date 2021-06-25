Губернатор Игорь Артамонов: Липецкая область входит в пятёрку лидеров России по строительству жилья

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов рассказал, что Липецкой области есть, чем поделиться с коллегами из других регионов. В регионе реализуется государственная программа по улучшению жилищных условий семей и создания комфортной среды для жизни. Среди приоритетных направления деятельности исполнительной власти области – повышение уровня доступности жилья для липчан. Эта задача реализуется за счет широкого внедрения льготного ипотечного кредитования, развития индивидуального строительства, расселения аварийного жилья. Много внимания уделяется обновлению облика территорий.

«Индивидуальное жилищное строительство – очень перспективное направление для Липецкой области, которое мы поддерживаем, стимулируем и развиваем, – акцентировал губернатор региона Игорь Артамонов. – Кроме того, для нас актуальна комплексная застройка территорий, особое внимание уделяется переселению из аварийного жилья и созданию инфраструктурных проектов для многодетных семей».

Игорь Артамонов пояснил, что Липецкая область в минувшем году выполнила плановые задачи по строительству жилья на 107, 3 процента. Это позволило региону войти в пятёрку лидеров среди субъектов Российской Федерации. На этот год должно быть введено ещё 1,222 млн квадратных метров жилья.

Также губернатор добавил, что до восьмидесяти процентов общего объема введения нового жилья занимает индивидуальное жилищное строительство. За 2020 год в результате реализации программы «Сельская ипотека» банки выдали кредитов на сумму один миллиард рублей. Это рекордный показатель для Липецкой области.

Развитию программы индивидуального строительства способствует внедрение современной технологии частного домостроения. Дома собирают сначала целиком на заводе-изготовителе. Поэтому установка их на участке заказчика занимает всего несколько дней. В целом сдача такого дома под ключ будет занимать не более трёх месяцев вместе с подключением инженерных сетей и внутренней отделкой.

Недавно администрация области подписала меморандум о сотрудничестве с ДОМ.РФ. В результате займы на строительство инженерной инфраструктуры станут выдаваться под три процента годовых. Субсидированная процентная ставка будет обеспечена гарантией региона.

Минстроительства и ЖКХ России в 2020 году отобрало в Липецкой области тридцать три проекта жилищного строительства на сумму 3,4 миллиарда рублей. В программу перспективных территорий региона включено сорок четыре объекта инфраструктуры. Основную часть средств направят на обеспечение территории индивидуального жилищного строительства инфраструктурои .