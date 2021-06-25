Израиль вернул масочный режим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля в пятницу, 25 июня, вновь ввели в обязательное ношений масок, сообщило Министерство здравоохранения государства. Масочный режим возвращен спустя десять дней после отмены в связи с всплеском заболеваемости коронавирусом.

Мера действует везде, кроме открытых площадок и мест постоянного проживания. Кроме того, маски можно не носить детям младше семи лет, инвалидам, которым противопоказаны маски, и во время занятий спортом, сказано на сайте израильского Минздрава.

Ведомство рекомендовало гражданам из группы риска и невакцинированным от коронавируса воздержаться от участия в публичных мероприятиях.

Как писал сайт kp.ru, 15 июня 2021 Израиль стал первой страной, в которой фактически отменили масочный режим, введенный год назад. Возможность отменить масочный режим появилась у властей страны после того, как более 70% жителей старше 20 лет получили две дозы вакцины против коронавируса.