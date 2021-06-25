В Цюрихе труп пассажира шесть часов ездил в трамвае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Труп 64-летнего умершего мужчины в течение шести часов находился в трамвае, который курсировал по улицам Цюриха. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил швейцарский информационный портал 20 Minuten.

Трагедия произошла в минувший понедельник. Сердце местного жителя остановилось, когда он ехал на работу на трамвае.

- Только через шесть часов одна из пассажирок сообщила кондуктору, что в транспорте находится человек без признаков жизни. На место приехали медики и правоохранители, но они только констатировали его смерть. Меня очень печалит невнимание людей друг к другу. Мне до сих не верится, что такое возможно, - сообщил в интервью порталу сын погибшего мужчины.

Молодой человек и его сестра решили придать этот случай огласке, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме дефицита внимания людей к чужим проблемам. Они отметили, что сейчас все люди слишком сосредоточены на себе и даже не замечают того, что происходит вокруг.

Представители транспортной компании и полиции Цюриха подтвердили, что им известно о смерти пассажира в трамвае. Они объяснили, что прибывшие на место медики пытались вернуть мужчину к жизни, однако с момента остановки сердца прошло слишком много времени.