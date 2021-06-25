Мурашко: более 21 миллиона россиян вакцинировались от коронавируса первым компонентом Фото: Мария ЛЕНЦ

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции в России первым компонентом препарата превысило 21 миллион человек. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил в ходе заседания президиума координационного совета глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр отметил, что только 0,5% прошедших полный курс вакцинации заболевают коронавирусной инфекцией.

- На сегодняшний день число привитых первым компонентом превысило 21 миллион человек. За все время заболевание коронавирусом диагностировали только у 0,5 процента граждан, которые получили оба компонента вакцины. Причем даже в случае возникновения заболевания у тех, кто получил вакцину, оно протекает легче, - рассказал Михаил Мурашко.

Глава ведомства добавил, что количество вакцинированных жителей страны старшей возрастной группы увеличилось до 8,5 миллионов человек. При этом количество пациентов с тяжелым течением среди этой возрастной группы старше 60 лет заметно снизилось.