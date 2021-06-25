Правительство выделит 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Мишустин сообщил о выделении 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Мишустин отметил, что эпидситуация в стране остается сложной, поэтому поддержать систему здравоохранения особенно важно.

- Подписано распоряжение о направлении средств ФФОМС на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на нее. Это 25 млрд рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ необходимо ускорить производство и поставки в регионы страны препаратов от инфекции. Граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности пандемии, заметил пресс-секретарь российского лидера.