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Здоровье25 июня 2021 14:13

Правительство выделит 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Эпидситуация в стране остается сложной, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин {видео]
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мишустин сообщил о выделении 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Мишустин сообщил о выделении 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Мишустин отметил, что эпидситуация в стране остается сложной, поэтому поддержать систему здравоохранения особенно важно.

- Подписано распоряжение о направлении средств ФФОМС на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на нее. Это 25 млрд рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ необходимо ускорить производство и поставки в регионы страны препаратов от инфекции. Граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности пандемии, заметил пресс-секретарь российского лидера.

Правительство выделит 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом