Синоптик объяснил, в чем опасность аномальной сухой грозы Фото: Иван ВИСЛОВ

Похоже жара не единственная погодная аномалия лета 2021 года. Несколько дней подряд жителей центральной части страны буквально испепеляет, а теперь стоит ждать грозы.

Небо над Москвой затянут тучи, гром и молнии несколько часов подряд будут держать жителей столицы в стране. Но дождь так и не придет.

Синоптики объясняют, что сухие грозы не приносят осадков.

- Такая гроза явление локальное и редко встречающееся. Чтобы она образовалась необходимы кучево-дождевые облака. Сейчас сильный перегрев, воздух поднимается вверх и проходит сквозь облако. Но поскольку воздух очень горячий, то при столкновении с холодным фронтом образуется электрические разряды, но дождь не идет. Это и есть сухая гроза, - рассказывает Пятому каналу замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Специалист подчеркнул, что любая гроза несет в себе опасность, так как это сильный разряд электричества. Сухая гроза имеет те же особенности.

Лучше соблюдать все меры безопасности, о которых нам говорят с самого детства.

- Лучше не стоять в грозу под деревьями или другими высокими объектами, постараться не оказываться в открытом поле и не забираться на возвышенности, - напомнил синоптик.

Жара в городе изнуряет не только людей, но и домашних питомцев. У четвероногих могут появиться одышка, вялость и тошнота — явные признаки теплового удара. В основном, тяжелее жара дается собакам. Они охлаждаются только через язык и поверхности подушечек на лапах. Кошкам перегрев угрожает редко, сообщает газета "Известия".