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Общество25 июня 2021 16:39

Главный педиатр подмосковного Минздрава рассказала, как обезопасить детей в жару

Врач посоветовала гулять только утром или вечером, а также много пить и включить в рацион зелень
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказала, как обезопасить детей в жару

Врач рассказала, как обезопасить детей в жару

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач Детского клинического многопрофильного центра, главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить ребенка в жару. По ее словам, в первую очередь необходимо ограничить время пребывания на солнце, гулять лучше рано утром или уже вечером, чтобы избежать зноя.

Одежду в жаркую погоду лучше выбирать светлую из натуральных тканей. Также на улицу обязательно всегда выходить в головном уборе, напоминает врач.

Также специалист отмечает, что ребенка нельзя ни в коем случае оставлять одного в машине. Это может привести к перегреву или даже летальному исходу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в жаркую погоду важно включить в рацион ребенка побольше зелени, овощей и чистой питьевой воды.

Напомним, в пятницу, 25 июня, согласно прогнозам синоптиков, воздух в столичном регионе может прогреться до 37 градусов. В Москве и области продолжает сохраняться «оранжевый» уровень погодной опасности, передает РИАМО.