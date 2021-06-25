Главный педиатр подмосковного Минздрава рассказала, как обезопасить детей в жару

Врач рассказала, как обезопасить детей в жару Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврач Детского клинического многопрофильного центра, главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить ребенка в жару. По ее словам, в первую очередь необходимо ограничить время пребывания на солнце, гулять лучше рано утром или уже вечером, чтобы избежать зноя.

Одежду в жаркую погоду лучше выбирать светлую из натуральных тканей. Также на улицу обязательно всегда выходить в головном уборе, напоминает врач.

Также специалист отмечает, что ребенка нельзя ни в коем случае оставлять одного в машине. Это может привести к перегреву или даже летальному исходу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также в жаркую погоду важно включить в рацион ребенка побольше зелени, овощей и чистой питьевой воды.

Напомним, в пятницу, 25 июня, согласно прогнозам синоптиков, воздух в столичном регионе может прогреться до 37 градусов. В Москве и области продолжает сохраняться «оранжевый» уровень погодной опасности, передает РИАМО.