Посольство Франции приостановило прием заявок на продление шенгенских виз в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольстве Франции в РФ сообщило о приостановки продления шенгеновских виз, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса.

"Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трех до пяти лет, выданных Францией и истекших во время пандемии", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Отмечено, что мера была принята в следствии внесения России в список стран красной зоны, что означает ужесточение условий въезда в страну. Обработка виз может возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 1 июня посольство Франции вновь начало принимать запросы на продление пятилетних шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса. Однако наличие визы сейчас не означает разрешения въехать во Францию. Въезд открыт только для определенных категорий граждан.