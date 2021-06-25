Умерла Ольга Барнет. Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян.

Умерла Ольга Барнет. Народная артистка России, одна из ведущих актрис МХТ им. Чехова Ольга Барнет скончалась в пятницу, 25 июня, на 70-м году жизни.

"В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет", - сообщили в пресс-службе театра.

Сообщается, что актриса умерла после продолжительной и тяжелой болезни.

Ольга Барнет родилась в 1951 году в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссера Бориса Барнета.

В 1972 году она окончила Театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу МХАТа. Барнет сыграла десятки ролей. Зрители запомнили ее по работам в спектаклях "Три сестры", "Господа Головлевы", "Тамада", "Копенгаген".

Барнет также играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роди в спектаклях "Дядя Ваня" и "Похождение…", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка" и других.

Актрису запомнили и по роли матери главного героя в "Солярисе" режиссера Андрея Тарковского.