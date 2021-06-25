«Союз-2.1б» успешно стартовал с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером в пятницу, 25 июня, с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б» с космическим аппаратом нового поколения, который должен быть выведен на орбиту в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся в 22:50 (мск) с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43, он был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщили в министерстве обороны, отметив, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - добавили в оборонном ведомстве.

«Союз-2.1б» взят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце мая российская ракета-носитель «Союз – 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.