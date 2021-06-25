«Инвитро» объявила о приостановке тестирования на антитела к коронавирусу

Лаборатория сообщила о нехватке необходимых реагентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская лаборатория «Инвитро» объявила, что ненадолго приостанавливает тестирование на определение количества антител к коронавирусу из-за нехватки необходимых реагентов, однако пообещала возобновить выполнение тестов через неделю или десять дней.

«Мы действительно наблюдаем дефицит реагентов, поэтому с большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней», - сказали в лаборатории агентству РИА Новости.

Представитель «Инвитро» пояснил, что именно в этот спрк ожидаются новые поставки химикатов, и тогда тестирование можно будет возобновить в полном объеме.

Между тем, как сообщает ТАСС, сети «Медси» и «Хеликс» продолжают исследования на антитела в штатном режиме, в этих лабораториях дефицита реактивов нет. Отмечается, что спрос на анализы в последнее время сильно вырос.