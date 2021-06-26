Блинкен и Макрон в Париже обсудили отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах в Елисейском дворце Фото: REUTERS

В пятницу, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На переговорах в Елисейском дворце стороны обсудили сотрудничество двух стран и борьбу с терроризмом, поддержку демократии и ситуацию в Африке, а также Россию.

Как сообщила пресс-служба госдепартамента США, заокеанский гость говорил с французским лидером, в частности, о том, как установить «стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой, чтобы наша страна при этом вела себя так, как хотели бы Вашингтон с Евросоюзом.

«Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе в отношении Украины», - цитирует пресс-релиз госдепа ТАСС.

Кроме того, собеседники обсудили «общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО», а также трансатлантическое сотрудничество в вопросах противодействия «принудительным экономическим практикам» со стороны Китая и попыткам Пекина «подорвать основанный на правилах международный порядок».